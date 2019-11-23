ООС: до обіду зафіксовані ворожі обстріли у районі Південного
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У зоні проведення операції Об’єднаних сил бойовики від початку доби порушили режим припинення вогню у районі Південного. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби противник зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Південного, що на луганському напрямку", - зазначив Праута.
З його слів, обстріл відбувся після 10-ї години ранку. Окупанти вели вогонь 10 хвилин з боку шахти імені Гагаріна.
"За наявною на 12:30 інформацією, втрат з нашого боку немає", - додав Праута.
Нагадаємо, за тиждень на Донбасі ліквідували дев'ять бойовиків.