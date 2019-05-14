ООС: боевики совершили пять обстрелов, погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг пять раз обстрелял украинские позиции. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Шумы; из ручных противотанковых гранатометов - около населенного пункта Майорск; из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка.
Напомним, украинские военные провели учения в Акватории и на украинском побережье Азовского моря.