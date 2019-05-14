Українські десантники провели навчання у Приазов`ї

Як повідомили у ООС, за легендою планових навчань, протидесантний резерв у складі ротної тактичної групи окремої десантно-штурмової бригади за підтримки танків, артилерії та приданої авіації "нищив" першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону.

У прес-центрі пояснили, що акваторія та українське узбережжя Азовського моря як і раніше, залишаються зонами високого ризику для розвитку військової агресії північного сусіда. Тому частини та підрозділи Об'єднаних сил на цьому напрямку, виконуючи щоденні бойові завдання на гарячих ділянках фронту, одночасно готуються до дій у всіх вірогідних оперативно-тактичних сценаріях для Приазов'я.

Нагадаємо, Туреччина почала масштабні навчання у Чорному морі.