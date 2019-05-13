Туреччина почала масштабні навчання у Чорному морі

Навчання проводяться одночасно в акваторії Чорного, Егейського та Середземного морів. До них залучено 131 судно, 57 літаків і 33 вертольота.

Навчання націлені на покращення координації спільних дій флотилій у період криз, пише видання. В рамках навчань також заплановані відпрацювання дій ВМС на випадок військового конфлікту, завдання ударів по об'єктах умовного противника на суші і на морі.

Крім цього, буде перевірена ефективність суднових систем протиповітряної оборони. А підводні човни, судна і авіація координуватимуть удари по об'єктах умовного противника.

В арсеналі авіації та судів є боєприпаси, у тому числі ракети UMTAS і L-UMTAS з системою лазерного наведення.

Крім того, в ході навчань заплановані висадка десанту, відпрацювання евакуації поранених військовослужбовців з території противника.

На етапі навчань на сході Середземного моря залучені фрегати, підводні човни і мінні тральщики.

Триватимуть навчання до 25 травня.

Раніше УНН повідомляв, що Туреччина збирається провести масштабні навчання Denizkurdu-2019 в акваторії Чорного, Егейського та Середземного морів.

Як повідомляв УНН, український ракетний катер "Прилуки" і корабель гідрографічної розвідки HMS ECHO H87 провели навчання PASSEX в Чорному морі.