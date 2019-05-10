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Украинские и британские военные провели учения PASSEX в Черном море

Украинские и британские военные провели учения PASSEX в Черном море

Киев  •  УНН

 • 6692 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинский ракетный катер "Прилуки" и корабль гидрографической разведки HMS ECHO H87 провели учения PASSEX в Черном море, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Как зазнается, ракетный катер "Прилуки" провел ряд тренировок в акватории Черного моря с кораблем гидрографической разведки HMS ECHO H87 Королевских ВМС Великобритании.

В ходе совместной тренировки судна выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО. Кроме этого, к тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. В частности, морской многоцелевой вертолет М-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.

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Также, вместе с кораблями, он отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.

Ранее УНН сообщал, что в Черном море украинские и британские военные моряки проведут тренировки типа PASSEX.

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