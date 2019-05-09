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Українські моряки проходять стажування на кораблі Королівських ВМС Великої Британії

Українські моряки проходять стажування на кораблі Королівських ВМС Великої Британії

Київ • УНН

 • 12662 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Відсьогодні українські офіцери та контрактники національного військового флоту беруть участь у стажуванні на борту корабля гідрографічної розвідки HMS ECHO H87 Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії. Про це повідомляє прес-центр Військово-Морських Сил ЗСУ, передає УНН.

Як зазначається, стажування українських моряків проходить відповідно до Плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони і Збройних Сил України та на запрошення британської сторони.

"Головна мета заходу полягає в удосконаленні морської підготовки та ознайомленні з організацією корабельної служби Королівських ВМС Великої Британії", - зазначають військові.

Протягом 5 днів перебування на борту корабля українці мають перетнути Чорне море та пройти такі складні райони цивільного судноплавства, як протоки Босфор та Дарданелли, подолати Мармурове та Єгейське море. Далі за планом - захід до військово-морської бази НАТО "Суда-Бей", що на острові Крит (Грецька Республіка).

Повідомляється, що українські військові спостерігатимуть за роботою британських моряків на головному командному пункті HMS ECHO під час тактичного маневрування, братимуть участь в тренуваннях у складі корабельних бойових розрахунків, працюватимуть на бойових постах, відпрацьовуватимуть елементи штурманського прокладання курсу корабля, виконуватимуть завдання при проходженні вузини й навігаційному орієтуванню за допомогою сучасних комп’ютерних технологій. 

Як повідомляв УНН, у Чорному морі українські та британські військові моряки проведуть тренування типу PASSEX.

Українські Національні Новини

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