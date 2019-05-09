Украинские моряки проходят стажировку на корабле Королевских ВМС Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. С сегодняшнего дня украинские офицеры и контрактники национального военного флота принимают участие в стажировке на борту корабля гидрографической разведки HMS ECHO H87 Королевских ВМС Великобритании. Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских Сил ВСУ, передает УНН.
Как отмечается, стажировка украинских моряков проходит в соответствии с Планом мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины и по приглашению британской стороны.
"Главная цель мероприятия заключается в совершенствовании морской подготовки и ознакомлении с организацией корабельной службы Королевских ВМС Великобритании", - отмечают военные.
В течение 5 дней пребывания на борту корабля украинцы должны пересечь Черное море и пройти такие сложные районы гражданского судоходства, как проливы Босфор и Дарданеллы, преодолеть Мраморное и Эгейского море. Далее по плану - мероприятие в военно-морской базе НАТО "Суда-Бей" на острове Крит (Греческая Республика).
Сообщается, что украинские военные будут наблюдать за работой британских моряков на главном командном пункте HMS ECHO во время тактического маневрирования, принимать участие в тренировках в составе корабельных боевых расчетов, работать на боевых постах, отрабатывать элементы штурманской прокладки курса корабля, выполнять задачи при прохождении узких мест и навигационном ориетировании с помощью современных компьютерных технологий.
Как сообщал УНН, в Черном море украинские и британские военные моряки проведут тренировки типа PASSEX.