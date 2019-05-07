У Чорному морі українські та британські військові моряки проведуть тренування типу PASSEX
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. До Одеси з триденним візитом прибув британський розвідувальний корабель Echo. В рамках візиту українські Військово-морські сили спільно з ВМС Великої Британії проведуть тренування у морі типу PASSEX, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони України.
“В Одесі відбулася зустріч за участю представників Командування ВМС ЗС України та Королівських ВМС Великої Британії. У заході взяли участь начальник штабу — перший заступник командувача Військово-морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Андрій Тарасов, командир корабля Echo капітан 2 рангу Метью Воррен та Військово-Морський аташе при посольстві Великої Британії в Україні капітан 3 рангу Ден Халлет”, — йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію у Чорноморському регіоні та напрямки двостороннього співробітництва.
Крім того, капітан 2 рангу Метью Воррен ознайомив українську делегацію із бойовими можливостями свого корабля.
Візит корабля Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії Echo триватиме до 9 травня.
“В рамках візиту заплановано низку спільних заходів, які завершаться проведенням тренувань у морі типу PASSEX", — додали у відомстві.
Нагадаємо, до Одеси з триденним візитом прибув британський розвідувальний корабель Echo.