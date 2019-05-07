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В Черном море украинские и британские военные моряки проведут тренировку типа PASSEX

В Черном море украинские и британские военные моряки проведут тренировку типа PASSEX

Киев  •  УНН

 • 18099 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Одессу с трехдневным визитом прибыл британский разведывательный корабль Echo. В рамках визита украинские Военно-морские силы совместно с ВМС Великобритании проведут тренировку в море типа PASSEX, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В Одессе состоялась встреча с участием представителей командования ВМС ВС Украины и Королевских ВМС Великобритании. В мероприятии приняли участие начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов, командир корабля Echo капитан 2 ранга Мэтью Уоррен и Военно-морской атташе при посольстве Великобритании в Украине капитан 3 ранга Дэн Халлет", - говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Черноморском регионе и направления двустороннего сотрудничества.

Кроме того, капитан 2 ранга Мэтью Уоррен ознакомил украинскую делегацию с боевыми возможностями своего корабля.

Визит корабля Королевских ВМС Великобритании Echo продлится до 9 мая.

"В рамках визита запланирован ряд совместных мероприятий, которые завершатся проведением тренировок в море типа PASSEX", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Одессу с трехдневным визитом прибыл британский разведывательный корабль Echo.

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