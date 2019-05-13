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Турция начала масштабные учения в Черном море

Турция начала масштабные учения в Черном море

Киев  •  УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Турции в понедельник начались крупнейшие в истории страны военно-морские учения Denizkurdu-2019. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Учения проводятся одновременно в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей. В них задействованы 131 судно, 57 самолетов и 33 вертолета.

Учения нацелены на улучшение координации совместных действий флотилий в период кризисов, пишет издание. В рамках учений также запланированы отработка действий ВМС на случай военного конфликта, нанесение ударов по объектам условного противника на суше и на море.

Кроме этого, будет проверена эффективность судовых систем противовоздушной обороны. А подводные лодки, суда и авиация будут координировать удары по объектам условного противника.

В арсенале авиации и судов имеются боеприпасы, в том числе ракеты UMTAS и L-UMTAS с системой лазерного наведения.

Кроме того, в ходе учений запланированы высадка десанта, отработка эвакуации раненых военнослужащих с территории противника.

На этапе учений на востоке Средиземного моря задействованы фрегаты, подводные лодки и минные тральщики.

Продлятся учения до 25 мая.

Ранее УНН сообщал, что Турция собирается провести масштабные учения Denizkurdu-2019 в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей.

Как сообщал УНН, украинский ракетный катер "Прилуки" и корабль гидрографической разведки HMS ECHO H87 провели учения PASSEX в Черном море.

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