Украинские десантники провели учения в Приазовье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украинские военные провели учения в Акватории и на украинском побережье Азовского моря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Как сообщили в ООС, по легенде плановых учений, противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и при данной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона.
В пресс-центре объяснили, что акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа. Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья.
Напомним, Турция начала масштабные учения в Черном море.