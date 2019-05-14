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7 марта, 19:45 • 54941 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 82061 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 98163 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101750 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125196 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138175 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144721 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130182 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130231 просмотра

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Украинские десантники провели учения в Приазовье

Украинские десантники провели учения в Приазовье

Киев  •  УНН

 • 9312 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Украинские военные провели учения в Акватории и на украинском побережье Азовского моря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

Как сообщили в ООС, по легенде плановых учений, противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и при данной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона.

В пресс-центре объяснили, что акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа. Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья.

Напомним, Турция начала масштабные учения в Черном море.

Украинские Национальные Новости

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