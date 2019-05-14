ООС: бойовики здійснили п'ять обстрілів, загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог п'ять разів обстріляв українські позиції. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, двоє отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил тричі: з мінометів калібру 82 мм — поблизу населеного пункту Шуми; з ручних протитанкових гранатометів — біля населеного пункту Майорськ; з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї — поблизу населеного пункту Новозванівка.
Нагадаємо, українські військові провели навчання у Акваторії та на українському узбережжі Азовського моря.