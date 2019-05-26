ООС: боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. 25 мая боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли украинских военных: “близ поселка Опытное — из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза у населенного пункта Пески — с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе села Павлополь — из крупнокалиберных пулеметов”.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один боевик был ранен.
“С начала текущих суток враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял наши позиции близ села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группировки „Восток“. Потерь среди украинских военнослужащих нет”, — добавили в пресс-центре ООС.