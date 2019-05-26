ООС: бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. 25 травня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли українських військових: “поблизу селища Опитне — з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; чотири рази біля населеного пункту Піски — з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; в районі села Павлопіль — з великокаліберних кулеметів”.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. За даними розвідки Об’єднаних сил, 25 травня одного бойовика було поранено.
“Від початку поточної доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв наші позиції поблизу села Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“. Втрат серед українських військовослужбовців немає”, — додали у прес-центрі ООС.