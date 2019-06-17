ООС: боевики совершили 30 обстрелов позиций украинских военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:



шесть раз Водяное — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



два раза окраине населенного пункта Талаковка — из крупнокалиберных пулеметов;



три раза вблизи Павлополь — из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;



Новотроицкое — из крупнокалиберных пулеметов;



два раза окраине Лебединского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



четыре раза вблизи населенного пункт Пищевик — со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



Богдановку — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия;



в районе опытно — из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;



дважды Широкино — с 82 мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;



вблизи населенного пункта Новогнатовка — со станкового противотанкового гранатомета.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны 7 раз:



дважды Южное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



два раза Крымское — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



раза Новотошковское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



окраине Станции Луганской — из стрелкового оружия.



За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведке 15 июня два оккупанта получили ранения.

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С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток” враг совершил 5 обстрелов позиций украинских защитников:



вблизи населенного пункта Широкино — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;



Лебединский — с противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;



окраине Талаковка — с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



в районе населенного пункта Пищевик — из крупнокалиберных пулеметов;



Водяное — из автоматических гранатометов.



В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” враг 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил:



окраине Южного — с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;



Новотошковское — из гранатомета различных систем, стрелкового оружия.



По текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.