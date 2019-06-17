ООС: бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. 16 червня збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 23 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:
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- шість разів Водяне — із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- два рази околиці населеного пункту Талаківка — з великокаліберних кулеметів;
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- три рази поблизу Павлополя — з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;
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- Новотроїцьке — з великокаліберних кулеметів;
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- два рази околиці Лебединського — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- чотири рази поблизу населеного пункту Пищевик — зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- Богданівку — зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету, зенітної установки та стрілецької зброї;
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- в районі Опитного — з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
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- двічі Широкине — з 82 мм міномету, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
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- поблизу населеного пункту Новогнатівка — зі станкового протитанкового гранатомету.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:
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- двічі Південне — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- два рази Кримське — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- двічі Новотошківське — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- околиці Станці Луганської — зі стрілецької зброї.
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За минулу добу два українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення.
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Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил 7 разів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог здійснив 5 обстрілів позицій українських захисників:
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- поблизу населеного пункту Широкине — зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
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- Лебединське — з протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
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- околиці Талаківки — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
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- в районі населеного пункту Пищевик — з великокаліберних кулеметів;
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- Водяне — з автоматичних гранатометів.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог 2 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:
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- околиці Південного — з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
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- Новотошківське — з гранатомету різних систем, стрілецької зброї.
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За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.