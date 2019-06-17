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ООС: бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. 16 червня збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

ООС: бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 23 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • шість разів Водяне — із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • два рази околиці населеного пункту Талаківка — з великокаліберних кулеметів;
  • три рази поблизу Павлополя — з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;
  • Новотроїцьке — з великокаліберних кулеметів;
  • два рази околиці Лебединського — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • чотири рази поблизу населеного пункту Пищевик — зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Богданівку — зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету, зенітної установки та стрілецької зброї;
  • в районі Опитного — з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
  • двічі Широкине — з 82 мм міномету, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Новогнатівка — зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:

  • двічі Південне — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • два рази Кримське — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі Новотошківське — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • околиці Станці Луганської — зі стрілецької зброї.

За минулу добу два українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення.

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Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил 7 разів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог здійснив 5 обстрілів позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Широкине — зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
  • Лебединське — з протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
  • околиці Талаківки — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Пищевик — з великокаліберних кулеметів;
  • Водяне — з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог 2 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • околиці Південного — з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
  • Новотошківське — з гранатомету різних систем, стрілецької зброї.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

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