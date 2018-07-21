ООС: боевики совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстрелял противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксировано работу вражеской снайперской группы”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что: “В результате активных боевых действий врага трое защитников Украины получили ранения. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия”.

“По данным разведки один оккупант погиб и еще один был ранен. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 3 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет”, — сообщили военные.