ООС: бойовики здійснили 29 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Бойовики 29 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Важке озброєння не застосовувалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Новомихайлівки, Богданівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Широкиного та Водяного. Поряд із цим, противник у районі Гнутового застосував 120-мм міномет, а захисників Павлополя обстріляв протитанковими керованими ракетами. В районі Красногорівки зафіксовано роботу ворожої снайперської групи”, — вказано у повідомленні.
Також у прес-центрі додали, що: “Внаслідок активних бойових дій ворога троє захисників України отримали поранення. Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я”.
“За даними розвідки один окупант загинув та ще одного було поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 3 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки. Втрат серед бійців Об’єднаних сил немає”, — повідомили військові.