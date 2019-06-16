ООС: боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 21 раза нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- два раза Лебединский - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- четыре раза окраины населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;
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- Новотроицкое - стрелковое оружие;
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- Красногоровка - крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;
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- трижды Водяное - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи Верхнеторецкого - со станкового противотанкового гранатомета;
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- в районе населенного пункта Пески - с 82 мм гранатомета и станкового противотанкового гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз:
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- четыре раза Станица Луганская - гранатометы различных систем, стрелковое оружие;
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- Новолуганское - из автоматических гранатометов;
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- окраины Крымского - гранатометы различных систем, стрелковое оружие;
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- вблизи населенного пункта Зайцево - автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
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- Майское - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.
По данным разведки 15 июня один оккупант был уничтожен.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:
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- дважды вблизи населенного пункта Водяное - из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- окраине Крымское - из стрелкового оружия;
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За текущие сутки один военнослужащий получил ранения.