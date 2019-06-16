ООС: бойовики здійснили 21 обстріл позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. 15 червня збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- два рази Лебединське – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
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- чотири рази околиці населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
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- Новотроїцьке – стрілецька зброя;
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- Красногорівка - великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;
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- тричі Водяне – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- поблизу Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
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- в районі населеного пункту Піски – з 82 мм гранатомету та станкового протитанкового гранатомету.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:
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- чотири рази Станиця Луганська – гранатомети різних систем, стрілецька зброя;
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- Новолуганське – з автоматичних гранатометів;
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- околиці Кримське - гранатомети різних систем, стрілецька зброя;
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- поблизу населеного пункту Зайцеве – автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети;
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- Травневе – з міномети калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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За минулу добу втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
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- двічі поблизу населеного пункту Водяне – з гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- околиці Кримське – зі стрілецької зброї;
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За поточну добу один військовослужбовець отримав поранення.