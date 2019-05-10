ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. 9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
-
- дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у населенного пункта Пищевик;
-
- дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Опытное;
-
- трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;
-
- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — вблизи села Богдановка;
-
- с автоматических станковых гранатометов — около населенного пункта Чермалык;
-
- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая;
-
- из стрелкового оружия — у села Староганивка.
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны два раза:
-
- из вооружения боевых машин пехоты — вблизи села Новозвановка;
-
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у города Светлодарск.
-
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
По данным разведки Объединенных сил 9 мая один боевик был ранен.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.