ООС: бойовики здійснили 14 обстрілів позицій українських військових, є поранений

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КИЇВ. 10 травня. УНН. 9 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Піщевик;
  • двічі з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Опитне;
  • тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;
  • двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка;
  • з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Чермалик;
  • з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новоселівка Друга;
  • зі стрілецької зброї – біля села Староганівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:

  • з озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка;
  • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Світлодарськ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного бойовика було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

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