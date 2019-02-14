ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. 13 февраля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. 3 раза противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “семь раз обстреляли позиции наших защитников: дважды — из минометов калибра 120 мм, и третий обстрел — с применением станкового противотанкового гранатомета — в районе села Водяное; из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Лебединское; дважды — из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник трижды обстрелял украинских защитников: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе поселка Крымское; из крупнокалиберных пулеметов — позиции наших военных вблизи населенного пункта Новолуганское; с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета — в районе населенного пункта Майское”.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
“По данным разведки, 13 февраля двое оккупантов уничтожены и двое ранены. С начала текущих суток враг огонь не открывал”, - добавили в пресс-центре ООС.