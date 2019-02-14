ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових

ukru
12:58 • 113652 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 262712 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 260178 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 247490 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 262240 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 223070 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 194010 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 369196 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 165645 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 316079 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
48 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 222318 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 206313 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 193191 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 146681 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 115953 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 287313 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 369226 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 316111 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 286428 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 244089 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 125208 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 123172 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 125778 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 120503 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 126433 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових

ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

 • 8051 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. 13 лютого бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. 3 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “сім разів обстріляли позиції наших захисників: двічі — з мінометів калібру 120 мм, і третій обстріл — із застосуванням станкового протитанкового гранатомету — у районі села Водяне; з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Лебединське; двічі — з протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник тричі обстріляв українських захисників: із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі селища Кримське; з великокаліберних кулеметів — позиції наших військових поблизу населеного пункту Новолуганське; з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомету — в районі населеного пункту Травневе”.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“За даними розвідки, 13 лютого двох окупантів знищено та двох поранено. Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32