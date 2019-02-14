ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “сім разів обстріляли позиції наших захисників: двічі — з мінометів калібру 120 мм, і третій обстріл — із застосуванням станкового протитанкового гранатомету — у районі села Водяне; з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Лебединське; двічі — з протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник тричі обстріляв українських захисників: із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі селища Кримське; з великокаліберних кулеметів — позиції наших військових поблизу населеного пункту Новолуганське; з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомету — в районі населеного пункту Травневе”.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“За даними розвідки, 13 лютого двох окупантів знищено та двох поранено. Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.