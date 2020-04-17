ООС: боевики трижды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В течение суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов", - сообщили в пресс-центре.
Все враждебные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Так, вблизи Опытного по направлению населенного пункта Веселое противник применил автоматические станковые гранатометы.
Рядом с Гнутово оккупанты обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы.
"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 16 апреля вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.