ООС: бойовики тричі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Упродовж доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж 17 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. На свої збройні провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів", - повідомили у пресцентрі.
Усі ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Так, поблизу Опитного з напрямку населеного пункту Веселе противник застосував автоматичні станкові гранатомети.
Поруч з Гнутовим окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.
Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.
"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 16 квітня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.