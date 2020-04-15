ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“С начала текущих суток, 15 апреля, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения”, — отметил он.
По данным Минобороны, около 10:45 российско-оккупационные войска начали обстрел наших защитников Попасной применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Защитники Украины в течение 15 минут подавили вражескую активность, адекватно применяя в ответ стрелковое вооружение.
“Боевых потерь среди наших героев-защитников, по имеющейся информации, нет. Потери противника уточняются”, — добавляет он.
Напомним, 14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.