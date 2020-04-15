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ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. З початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Від початку поточної доби, 15 квітня, станом на 12:00, збройні формування РФ один раз порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення”, — зазначив він.

За даними Міноборони, близько 10:45 російсько-окупаційні війська розпочали обстріл наших оборонців Попасної застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння. Захисники України протягом 15 хвилин придушили ворожу активність, адекватно застосовуючи у відповідь стрілецьке озброєння.

“Бойових втрат серед наших героїв-захисників, за наявною інформацією, немає. Втрати противника уточняються”, — додає він.

Нагадаємо, 14 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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