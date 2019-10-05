ООС: боевики обстреляли два участка разведения войск
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Боевики на Донбассе совершили обстрел участков разведения войск №2 в направлении Золотого-4 и №3 в направлении Богдановки. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, обнародованном пресс-центром ООС, передает УНН.
"4 октября противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево, Пивничное, Крымское, Луганское, Новолуганское применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (14 мин) и минометы калибра 82 мм (30 мин). Также, НВФ РФ осуществили обстрел из автоматического гранатомета на участке разведение №3, в направлении населенного пункта Богдановка и на участке разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - указано в сообщении.
Также отмечается, что сегодня оккупационные войска вновь обстреляли участок разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из миномета калибра 82 мм.
Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина".
Напомним, с начала суток 5 октября боевики пять раз обстреляли украинские позиции, есть раненный.