ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Від початку поточної доби на лінії бойового зіткнення бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"Від початку поточної доби на лінії бойового зіткнення зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій наших воїнів з боку російсько-окупаційних військ", - сказав Гуцуляк.
Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Так, після 4:30 ранку на ділянці розведення сил та засобів поблизу Золотого наші воїни зафіксували розриви 4-х ворожих мін калібру 82 мм.
Також, з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели збройні провокації в районах Хутора Вільного та Старогнатівки, з АГС — поблизу Новогнатівки, та зі стрілецької зброї — по захисниках Гнутового.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один захисник України. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя", - проінформував Гуцуляк.
Нагадаємо, 4 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені.