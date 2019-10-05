ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций наших воинов со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Так, после 4:30 утра на участке разведения сил и средств вблизи Золотого наши воины зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин калибра 82 мм.
Также, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели вооруженные провокации в районах Хутора Вольного и Старогнатовки, с АГС - вблизи Новогнатовки, и из стрелкового оружия - по защитниках Гнутово.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов получил ранение один защитник Украины. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - проинформировал Гуцуляк.
Напомним, 4 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые.