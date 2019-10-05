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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ООС: бойовики 32 рази обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 32 рази обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівки. Під час цього обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 18 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
чотири рази неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Новогнатівки – з автоматичних гранатометів;
двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
в районі Богданівки – з автоматичного гранатомета;
поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Мар’їнки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
чотири рази неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Миронівського – зі станкового протитанкового гранатомета;
в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;
неподалік Кримського – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Золотого – з ручних протитанкових гранатометів.

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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще два військовослужбовці отримали поранення різного ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Гнутового – зі стрілецької зброї; поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Золотого – з міномета калібру 82 мм.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, на Донбасі загинула 21-річна військова.

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