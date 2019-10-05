ООС: боевики 32 раза обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. 4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Кроме того, в нарушение Минские соглашения, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новогнатовки - с автоматических гранатометов;
дважды неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Богдановка - с автоматического гранатомета;
вблизи Водяного - с ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Мироновского - с станковой противотанкового гранатомета;
в районе Зайцевого - из миномета калибра 82 мм;
неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Золотого - из ручных противотанковых гранатометов.
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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовка - с автоматического гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Золотого - из миномета калибра 82 мм.
В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Напомним, в Донбассе погиб 21-летняя военная.