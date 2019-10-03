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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ООС: бойовики 30 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. 2 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 30 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з підвісом для скидання гранатометних пострілів;
двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;;
двічі поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Миколаївки – з автоматичного гранатомета;
неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Новогригорівки – з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
неподалік Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 17 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомета;
двічі поблизу Катеринівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
чотири рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі неподалік Золотого – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Новгородського – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета;
неподалік Троїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
поблизу Кряківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

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За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;
тричі поблизу Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;
поблизу Березового зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм та станкового протитанкового гранатомета;
двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Нагадаємо, на Донбасі загинула 21-річна військова.

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