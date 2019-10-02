Ситуація в ООС: бойовики застосували безпілотники для обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. З початку цієї доби російсько-окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у штабі, аби завдати максимальну шкоду військовослужбовцям Об’єднаних сил, ворог застосував безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новогнатівки з напрямку Стили – з великокаліберних кулеметів; поблизу Миколаївки з напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета; неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Павлополя з напрямків Українського та Верхньошироківського – зі стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з підвісом для скидання гранатометних пострілів; неподалік Авдіївки з напрямку Спартака – з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Новогригорівки з напрямку Біла Кам’янка – з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
Щодо району відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", то там противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил. А саме неподалік Кримського з напрямку Сентянівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Катеринівки з напрямку Молодіжного – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
неподалік Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм; неподалік Золотого з напрямку Первомайського – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Новгородського з напрямку Залізна Балка – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета; неподалік Троїцького з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - проінформували у штабі ООС.
Нагадаємо, 1 жовтня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.