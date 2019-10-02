ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. 1 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого та Богданівки.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі Богданівки по ділянці розведення – з великокаліберних кулеметів;
неподалік Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів;
неподалік Авдіївки – автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм;
поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Золотого по ділянці розведення – зі стрілецької зброї.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Миколаївки – з автоматичного гранатомета;
поблизу Новогнатівки та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Нагадаємо, в ОБСЄ повідомили, коли відбудеться наступне засідання ТКГ по Донбасу.