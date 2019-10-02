В ОБСЄ повідомили, коли відбудеться наступне засідання ТКГ по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Наступне засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України відбудеться в Мінську 15 жовтня. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в групі Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
Нагадаємо, члени тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі і представники окупованих районів Донецької та Луганської областей узгодили формулу Штайнмайєра. Про це повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік.
"Сьогодні за рекомендацією політичних радників "нормандської четвірки" від 11 вересня члени ТКГ і представники ОРДО і ОРЛО листами на мою адресу підтвердили текст формули Штайнмайера. Текст був узгоджений цими ж радниками в нормандському форматі", - зазначив Сайдік.
Він наголосив, що озвучене ним формулювання - це офіційна версія. Інформація, що з'явилась раніше з цього питання - версії сторін переговорів.
Раніше Президент повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.