В ОБСЕ сообщили, когда состоится следующее заседание ТКГ по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 15 октября. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Напомним, члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
"Сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября члены ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера. Текст был согласован этими же советниками в нормандском формате", - отметил Сайдик.
Он отметил, что озвученная им формулировка - это официальная версия. Информация, которая появилась раньше по этому вопросу - версии сторон переговоров.
Ранее Президент сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдик, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.