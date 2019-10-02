В ОБСЕ сообщили, когда состоится следующее заседание ТКГ по Донбассу

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 35790 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 80399 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 124771 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 116751 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 66681 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73632 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187400 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150579 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158742 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138673 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.8м/с
46%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 10916 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 4168 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 4852 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 3910 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 3838 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 124771 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 116751 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 89661 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 101387 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 131371 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 9386 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12233 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14846 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17679 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19531 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В ОБСЕ сообщили, когда состоится следующее заседание ТКГ по Донбассу

Киев • УНН

 • 11537 просмотра

КИЕВ. второе октября. УНН. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 15 октября. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

В ОБСЕ сообщили, когда состоится следующее заседание ТКГ по Донбассу

Напомним, члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

"Сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября члены ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера. Текст был согласован этими же советниками в нормандском формате", - отметил Сайдик.

Он отметил, что озвученная им формулировка - это официальная версия. Информация, которая появилась раньше по этому вопросу - версии сторон переговоров.

Ранее Президент сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдик, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96