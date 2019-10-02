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ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 13320 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. 1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции

Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Богдановки по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Авдеевки - автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;
вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Золотого по участку разведения - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Николаевки - из автоматического гранатомета;
вблизи Новогнатовки и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, в ОБСЕ сообщили, когда состоится следующее заседание ТКГ по Донбассу.

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