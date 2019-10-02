В ОБСЕ призвали боевиков в ОРЛО обеспечить безопасность населения после ранения детей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик призвал боевиков на оккупированных территориях в ОРЛО обеспечивать безопасность гражданского населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Он обратил на случай ранения пятерых детей в результате взрыва гранаты в ОРЛО, которое произошло 29 сентября на оккупированной территории.
Случившееся он назвал абсолютно недопустимым и заявил, что стороны должны принять решительные меры по обеспечению безопасности гражданского населения. Дипломат призвал к тому, чтобы в школах проводилась предупредительная информационная работа.
В субботу, 28 сентября, в оккупированном селе Черногоровка (ранее Красная Заря) Перевальского района Луганской области в результате взрыва гранаты ранения получили пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет.
Дети нашли тайник с боеприпасами возле жилых домов.
Раненых детей доставили в лечебные учреждения неподконтрольного Луганска.
Напомним, в ОБСЕ сообщили, когда состоится следующее заседание ТКГ по Донбассу.