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В ОБСЕ призвали боевиков в ОРЛО обеспечить безопасность населения после ранения детей

Киев • УНН

 • 9986 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик призвал боевиков на оккупированных территориях в ОРЛО обеспечивать безопасность гражданского населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

В ОБСЕ призвали боевиков в ОРЛО обеспечить безопасность населения после ранения детей

Он обратил на случай ранения пятерых детей в результате взрыва гранаты в ОРЛО, которое произошло 29 сентября на оккупированной территории.

Случившееся он назвал абсолютно недопустимым и заявил, что стороны должны принять решительные меры по обеспечению безопасности гражданского населения. Дипломат призвал к тому, чтобы в школах проводилась предупредительная информационная работа.

В субботу, 28 сентября, в оккупированном селе Черногоровка (ранее Красная Заря) Перевальского района Луганской области в результате взрыва гранаты ранения получили пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет.

Дети нашли тайник с боеприпасами возле жилых домов.

Раненых детей доставили в лечебные учреждения неподконтрольного Луганска.

Напомним, в ОБСЕ сообщили, когда состоится следующее заседание ТКГ по Донбассу.

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