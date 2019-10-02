В ОБСЄ закликали бойовиків в ОРЛО забезпечити безпеку населення після поранення дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік закликав бойовиків на окупованих територіях в ОРЛО забезпечувати безпеку цивільного населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.
Він звернув увагу на випадок поранення п'ятьох дітей в результаті вибуху гранати в ОРЛО, яке сталося 29 вересня на окупованій території.
Те, що сталося, він назвав абсолютно неприпустимим і заявив, що сторони повинні вжити рішучих заходів щодо забезпечення безпеки цивільного населення. Дипломат закликав до того, щоб в школах проводилася попереджувальна інформаційна робота.
У суботу, 28 вересня, в окупованому селі Чорногорівка (раніше Красна Зоря) Перевальського району Луганської області у результаті вибуху гранати поранення отримали п’ятеро дітей у віці від 7 до 13 років.
Діти знайшли схованку з боєприпасами біля житлових будинків.
Поранених дітей доставили в лікувальні установи непідконтрольного Луганська.
Нагадаємо, в ОБСЄ повідомили, коли відбудеться наступне засідання ТКГ по Донбасу.