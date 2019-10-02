Ситуация в ООС: боевики применили беспилотники для обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. С начала этих суток российско-оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, чтобы нанести максимальный вред военнослужащим Объединенных сил, враг применил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новогнатовки из направления Стилы - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Николаевки из направления Докучаевска - из автоматического гранатомета; неподалеку Новотроицкого из направления Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Павлополя из направлений Украинского и Верхнешироковского - из стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов неподалеку Авдеевки из направления Спартака - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Новогригорьевки из направления Белая Каменка - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Что касается района ответственности оперативно-тактической группировки "Север", то там противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. А именно неподалеку Крымского из направления Сентяновки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Катериновки из направления Молодежного - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Пивденного из направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского из направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Золотого из направления Первомайского - из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новгородского из направления Железной Балки - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Троицкого из направлению Калиновое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - проинформировали в штабе ООС.
Напомним, 1 октября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.