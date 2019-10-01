На КПВВ у зоні ООС зранку в чергах застрягли 250 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Зранку у вівторок, 1 жовтня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у чергах застрягли 250 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 35/50; "Мар’їнка" – 0/35; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі відзначили, що 30 вересня прикордонники Краматорського та Донецького загонів спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" та "Гнутове" припинили чотири спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Зокрема через лінію розмежування намагались провезти косметичні товари, комп’ютерні компоненти, одяг та дрібні побутові товари, загальною вартістю майже 125 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
Загалом за минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 33,4 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.
Також прикордонники повідомили, що 1 жовтня усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. Пропускні операції здійснюватимуться з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, на адміністративній межі з Кримом на контрольованих пунктах в’їзду-виїзду з’являться офіційні перевізники.