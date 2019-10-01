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На КПВВ в зоне ООС утром в очередях застряли 250 автомобилей

Киев • УНН

 • 11520 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Утром во вторник, 1 октября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в очередях застряли 250 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На КПВВ в зоне ООС утром в очередях застряли 250 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/50; "Марьинка" - 0/35; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 30 сентября пограничники Краматорского и Донецкого отрядов вместе с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" прекратили четыре попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности через линию разграничения пытались провезти косметические товары, компьютерные компоненты, одежду и мелкие бытовые товары, общей стоимостью почти 125 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Всего за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

Также пограничники сообщили, что 1 октября все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Пропускные операции будут осуществляться с 7:00 до 18:30.

Напомним, на административной границе с Крымом на контролируемых пунктах въезда-выезда появятся официальные перевозчики.

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