На КПВВ на межі з Кримом з’являться офіційні перевізники – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На адміністративній межі з Кримом на контрольованих пунктах в’їзду-виїзду з’являться офіційні перевізники. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" ми будуємо. Наразі там через певні проблеми передалося будівництво – замовником стала Укрзалізниця. Вони зараз займаються будівництвом цього проекту. Сервісна частина також буде збудована. Конкурси на перевізників буде проводити місцева влада, офіційні перевізники плануються обов’язково", - сказав Криклій.
Нагадаємо, Владислав Криклій повідомив, що на відновлення інфраструктури хоча б прифронтових районів Донбасу не вистачить навіть двох річних бюджетів Міністерства інфраструктури України.