На КПВВ на границе с Крымом появятся официальные перевозчики - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На административной границе с Крымом на контролируемых пунктах въезда-выезда появяться официальные перевозчики. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.
"КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передалось строительство - заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются строительством этого проекта. Сервисная часть также будет построена. Конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти, официальные перевозчики планируются обязательно", - сказал Криклий.
Напомним, Владислав Криклий сообщил, что на восстановление инфраструктуры хотя бы прифронтовых районов Донбасса не хватит даже двух годовых бюджетов Министерства инфраструктуры Украины.