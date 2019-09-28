На КПВВ на границе с Крымом появятся официальные перевозчики - Криклий

"КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передалось строительство - заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются строительством этого проекта. Сервисная часть также будет построена. Конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти, официальные перевозчики планируются обязательно", - сказал Криклий.

Напомним, Владислав Криклий сообщил, что на восстановление инфраструктуры хотя бы прифронтовых районов Донбасса не хватит даже двух годовых бюджетов Министерства инфраструктуры Украины.