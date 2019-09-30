На Донбасі загинула 21-річна військова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В районі проведення операції Об'єднаних сил на Сході України загинула дівчина-боєць взводу матеріального забезпечення солдат. Про це на своїй сторінці у Faceboоk повідомляє 24-ий окремий штурмовий батальйон ЗСУ "Айдар", передає УНН.
"27 вересня близько міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Олександрівна Вітовська, 31.03.1998 року народження. Світла пам'ять та співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, також 27 вересня в результаті ворожого обстрілу у районі проведення ООС загинув старший лейтенант Нацгвардії.