На Донбассе погибла 21-летняя военная

"27 сентября около города Зализное от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31.03.1998 года рождения. Светлая память и соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Напомним, также 27 сентября в результате вражеского обстрела в районе проведения ООС погиб старший лейтенант Нацгвардии.