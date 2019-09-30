На Донбассе погибла 21-летняя военная
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил на Востоке Украины погибла девушка-боец взвода материального обеспечения солдат. Об этом на своей странице в Faceboоk сообщает 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ "Айдар", передает УНН.
"27 сентября около города Зализное от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31.03.1998 года рождения. Светлая память и соболезнования родным", - говорится в сообщении.
Напомним, также 27 сентября в результате вражеского обстрела в районе проведения ООС погиб старший лейтенант Нацгвардии.