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Комітет ВР планує створити робочу групу для поїздки у зону ООС

Київ • УНН

 • 12737 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує створити робочу групу з п'яти осіб, яка відвідає район проведення ООС, передає кореспондент УНН.

Комітет ВР планує створити робочу групу для поїздки у зону ООС

"Відповідна пропозиція надійшла від народного депутати від партії "Голос" Сергія Рахманіна, стосовно створення робочої групи, щоб відвідати район проведення ООС в межах операції на лінії зіткнення", - сказав голова комітету Олександр Завітневич.

Головою робочої групи призначено народного депутата від партії "Голос" Романа Костенка. До завтра він має на свій розсуд подати склад групи, яка має включати не більше п'яти осіб.

Нагадаємо, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект № 1224 про застосування Збройними силами техніки і зброї в особливий період. Відповідне рішення підтримали члени оборонного комітету під час засідання одноголосно.

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