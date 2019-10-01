Комитет ВР планирует создать рабочую группу для поездки в зону ООС

"Соответствующее предложение поступило от народного депутата от партии "Голос" Сергея Рахманина, о создании рабочей группы, чтобы посетить район проведения ООС в рамках операции на линии соприкосновения", - сказал председатель комитета Александр Завитневич.

Председателем рабочей группы назначен народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко. До завтра он по своему усмотрению подать состав группы, которая должна включать не более пяти человек.

Напомним, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде Украины принять в целом законопроект № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период. Соответствующее решение поддержали члены оборонного комитета во время заседания единогласно.